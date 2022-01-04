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عملية ضبط القوات اليمنية للسفينة الإماراتية تربك تحالف العدوان السعودي

الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

صنعاء (العالم) ‏04‏/01‏/2022 - توعدت القوات المسلحة اليمنية تحالف العدوان السعودي بالمزيد من العمليات الدفاعية النوعية، وحذرت من أن تمادي تحالف العدوان، سيدفع بالقوات البحرية اليمنية للذهاب إلى مكان أبعد ومفاجآت أكثر، وأنها تمتلك الخيارات المناسبة للرد على أي تصعيد عدواني.

العالم - خاص بالعالم

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من ضبط القوات البحرية اليمنية لسفينة الشحن الإماراتية العسكرية، في عملية أكد الخبراء أنها تشير الى ما تمتلكه صنعاء من قدرات عسكرية كبيرة.

وتاخذ صنعاء الحرب الى مرحلة لم تكن بحسبان التحالف السعودي الاماراتي مع استمرار تفوقها وتعاظم قدراتها العسكرية، اذ جاءت عملية قواتها بضبط سفينة الشحن العسكرية الاماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة، لتترجم ذلك الى جانب ما سبق من انجازات ميدانية وصاروخية.

فالعملية التي تعد الاولى من نوعها في مسار المعركة اعتبرت تطورا مهما مع توعد صنعاء بإمتلاك الخيارات المناسبة للرد على اي عمل عدائي.

وقال الخبير العسكري عابد الثور لقناة العالم: اليوم نحن امام مرحلة جديدة وهي قدرة القوات المسلحة على التعامل مع اهداف مثل هذه الاهداف كالقطع البحرية، وهي استخدام سفن مدنية لنقل عتاد عسكري، دلالتها ان القوات المسلحة اليمنية ومن ضمنها القوات البحرية في اهبة الجاهزية والاستعداد القتالي رقم واحد، وقادرة على ان تتعامل مع اي قطعة بحرية ايا كانت.

المزيد تابعوه في الفيديو المرفق..(العالم) ‏04‏/01‏/2022 -

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