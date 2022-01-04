الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢
٠٦:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قاآني: سنقتص لقادة النصر ولدينا طريقتنا في الانتقام

قاآني: سنقتص لقادة النصر ولدينا طريقتنا في الانتقام
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد قائد فيلق القدس بحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قاآني إن إيران ستثأر ثارا كبيرا من الجناة الضالعين بجريمة اغتيال قادة النصر وإن لديها طريقتها في الانتقام.

العالم - ايران

وفي كلمة له بمراسم إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر قال العميد قاآني: إن الولايات المتحدة بارتكابها هذا العمل الجبان ارتكبت أحقر جريمة.

وأضاف أن: الاعداء تصوروا بأن اغتيال الحاج قاسم سليماني سيقطع طريقه.

وفيما شدد أن الشهيد سليماني قد أذل ترامب وأهانه، قال العميد إسماعيل قاآني "سنثار ثارا كبيرا من الجناة ولدينا طريقتنا في الانتقام."

وأوضح أن جميع الجناة كانوا في مسرح الجريمة كترامب والذين يعملون خلف الكواليس وسوف يتم الكشف عنهم.

وأضاف: سنثأر لقادتنا، والمجتمع الإسلامي والأحرار في العالم سينتقمون من الجناة.

وصرح العميد قاآني: إن طردكم من المنطقة هو أحد أهدافنا وستخرجون من هذه البقعة من الأرض.

وفي جانب آخر من كلمته قال إن: الشعب العراقي الصديق لقاسم سليماني لن يتحمل وجود الأميركان على أرضه.

وأضاف قائد فيلق القدس: سنثأر ثارا كبيرا من الجناة ولدينا طريقتنا في الانتقام

وقال: سنسلك طريق المقاومة الشامخ وسيف المقاومة البتار سيزيح الأجانب عن المنطقة.

وخلص إلى القول: شهداؤنا ضحوا بكل مايملكون وان الاعداء لايعرفون هذا.. أئمتنا علمونا أن نضحي بالغالي والنفيس، وسنصل إلى الهدف الكبير المتمثل بالوصول لدولة الإمام المهدي.

روابط ذات صلة

الصين: اغتيال سليماني جريمة حرب ارتكبتها أميركا باستخدام القوة

مدن أفغانية تحيي ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني

زياد نخالة: الصواريخ التي ضربت تل ابيب قد وصلت الينا بإشراف سليماني

العامري يصدر بيانا في ختام مراسيم تأبين الشهيدين المهندس وسليماني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قاآني: سنقتص لقادة النصر ولدينا طريقتنا في الانتقام

لن نخرج حتى لو دُفنّا هنا.. 22 عائلة مهددة بالتهجير في القدس القديمة

شاهد.. هذا ما فعلته العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة

فصائل فلسطينية تبارك انتصار الأسير هشام أبو هواش

الداخلية السورية تكشف تفاصيل جريمة قتل آيات الرفاعي

بالصور.. حركة الجهاد الإسلامي في جنين تنظم وقفة انتصار وفرح بانتصار الأسير أبو هواش