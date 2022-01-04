قاآني: سنقتص لقادة النصر ولدينا طريقتنا في الانتقام

العالم - ايران

وفي كلمة له بمراسم إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر قال العميد قاآني: إن الولايات المتحدة بارتكابها هذا العمل الجبان ارتكبت أحقر جريمة.

وأضاف أن: الاعداء تصوروا بأن اغتيال الحاج قاسم سليماني سيقطع طريقه.

وفيما شدد أن الشهيد سليماني قد أذل ترامب وأهانه، قال العميد إسماعيل قاآني "سنثار ثارا كبيرا من الجناة ولدينا طريقتنا في الانتقام."

وأوضح أن جميع الجناة كانوا في مسرح الجريمة كترامب والذين يعملون خلف الكواليس وسوف يتم الكشف عنهم.

وأضاف: سنثأر لقادتنا، والمجتمع الإسلامي والأحرار في العالم سينتقمون من الجناة.

وصرح العميد قاآني: إن طردكم من المنطقة هو أحد أهدافنا وستخرجون من هذه البقعة من الأرض.

وفي جانب آخر من كلمته قال إن: الشعب العراقي الصديق لقاسم سليماني لن يتحمل وجود الأميركان على أرضه.

وأضاف قائد فيلق القدس: سنثأر ثارا كبيرا من الجناة ولدينا طريقتنا في الانتقام

وقال: سنسلك طريق المقاومة الشامخ وسيف المقاومة البتار سيزيح الأجانب عن المنطقة.

وخلص إلى القول: شهداؤنا ضحوا بكل مايملكون وان الاعداء لايعرفون هذا.. أئمتنا علمونا أن نضحي بالغالي والنفيس، وسنصل إلى الهدف الكبير المتمثل بالوصول لدولة الإمام المهدي.