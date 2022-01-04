الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢
٠٨:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

فعاليات مختلفة في لبنان احياء للذكرى الثانية لاغتيال القائد قاسم سليماني

الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) ‏04‏/01‏/2022 - أقيم في السفارة الايرانية في العاصمة اللبنانية بيروت حفل تأبين في الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر. وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن الشهيد سليماني تجاوز وطنه ليكون شهيد الأمة وصوب البوصلة نحو فلسطين، فيما أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة إن الشهيد سليماني كان على رأس مجاهدي فلسطين مدافعا عن القضية الفلسطينية.

العالم - خاص بالعالم

عامان على استشهاد الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما. استشهاد اسس لمسار جديد من المواجهة مع محور الشر وعلى رأسه امريكا .

سفارة الجمهورية الاسلامية في بيروت احيت الذكرى باحتفال، حضره ممثلون عن رئيسي الجمهورية ومجلس النواب اللبنانيين ولفيف من الشخصيات السياسية الرسمية والحزبية وحشد كبير من المواطنين، اكدت خلاله الكلمات على ثبات محور المقاومة بوجه مشاريع الارهاب الصهيوامريكية والتكفيرية .

المشاركون رأوا بدماء الشهداء الابرار نهجا لن يتوقف حتى تحرير كامل الاراضي المحتلة وخاصة القدس الشريف .

وكان حزب الله احيا الذكرى باحتفال جماهيري كبير تحدث خلاله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما عمت الفعاليات المرتبطة بالذكرى معظم المناطق اللبنانية، حيث رفعت الصور العملاقة للشهداء وغرست العديد من اشجار الزيتون تحت اسم "نحن قاسم"، لا سيما في القرى المطلة على فلسطين المحتلة، في وقت توافد العديد من الشخصيات والمواطنين الى جادة الشهيد الفريق قاسم سليماني على طريق مطار بيروت، واضعة اكاليل من الزهور على المجسم الذي رفعته بلدية الغبيري في المنطقة.

روابط ذات صلة

زياد نخالة: الصواريخ التي ضربت تل ابيب قد وصلت الينا بإشراف سليماني

بالفيديو.. الفصائل الفلسطينية بسوريا تحيي الذكرى الثانية لاستشهاد القائد سليماني

فيديو.. السفارة الايرانية في اليمن تفتتح قسم العمليات الجراحية بمستشفى في صعدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 04-01-2021

شاهد: مؤتمر 'شهيد القدس-فارس المقاومة' في طهران وهذا ما استعرضه..

الناطق بإسم سرايا القدس.. انتصار ' أبو هواش ' كسر إرادة العدو وعهدنا للأسرى أننا لن نخذلكم

أعضاء الكنيست الاسرائيلي غاضبون لانتصار أبو هواش

بالفيديو.. مصدر إيراني في فيينا: ليس هناك موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق

إقامة الذكرى الثانية لاستشهاد الجنرال سليماني في مدريد