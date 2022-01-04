فعاليات مختلفة في لبنان احياء للذكرى الثانية لاغتيال القائد قاسم سليماني

العالم - خاص بالعالم

عامان على استشهاد الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما. استشهاد اسس لمسار جديد من المواجهة مع محور الشر وعلى رأسه امريكا .

سفارة الجمهورية الاسلامية في بيروت احيت الذكرى باحتفال، حضره ممثلون عن رئيسي الجمهورية ومجلس النواب اللبنانيين ولفيف من الشخصيات السياسية الرسمية والحزبية وحشد كبير من المواطنين، اكدت خلاله الكلمات على ثبات محور المقاومة بوجه مشاريع الارهاب الصهيوامريكية والتكفيرية .

المشاركون رأوا بدماء الشهداء الابرار نهجا لن يتوقف حتى تحرير كامل الاراضي المحتلة وخاصة القدس الشريف .

وكان حزب الله احيا الذكرى باحتفال جماهيري كبير تحدث خلاله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما عمت الفعاليات المرتبطة بالذكرى معظم المناطق اللبنانية، حيث رفعت الصور العملاقة للشهداء وغرست العديد من اشجار الزيتون تحت اسم "نحن قاسم"، لا سيما في القرى المطلة على فلسطين المحتلة، في وقت توافد العديد من الشخصيات والمواطنين الى جادة الشهيد الفريق قاسم سليماني على طريق مطار بيروت، واضعة اكاليل من الزهور على المجسم الذي رفعته بلدية الغبيري في المنطقة.