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إقامة الذكرى الثانية لاستشهاد الجنرال سليماني في مدريد

إقامة الذكرى الثانية لاستشهاد الجنرال سليماني في مدريد
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد اقامة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني.

العالم - إيران

وأقيمت مراسم تخليد ذكرى الشهيد قاسم سليماني صباح اليوم الثلاثاء بمشاركة عدد من الشخصيات والضيوف وعشاق الشهيد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجرى في هذا الحفل الذي أقيم في إحدى قاعات الاجتماع بالعاصمة الإسبانية، قراءة رسالة وزير الثقافة الايراني محمد مهدي إسماعيلي إلى المؤتمر تلاها مهدي أحمدي المستشار الثقافي الإيراني في إسبانيا فيما رحب السفير الإيراني حسن قشقاوي، بالضيوف الإسبان الذين حضروا المراسم مستعرضا السمات الشخصية الفريدة للشهيد سليماني ورفيق دربه الشهيد أبو مهدي المهندس.

وقال: "كما تبين خلال حياة الشهيد سليماني وعبر سلسلة استطلاعات الرأي ذات المصداقية أنه شخصية إيرانية ذات شعبية كبيرة، فإنه بعد استشهاده أيضا، برهنت مراسم التشييع العملاقة لجثمانه الطاهر من جديد أنه شخصية شعبية وبطل قومي فريد."

وإشار إلى الأداء الفريد للشهيد سليماني في محاربة داعش والإرهاب في غرب آسيا، وقال السفير الإيراني: "لن نسامح أو ننسى أبداً من امروا وتورطوا في اغتيال الشهيد سليماني".

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إقامة الذكرى الثانية لاستشهاد الجنرال سليماني في مدريد

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