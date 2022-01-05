اكاذيب الاعلام السعودي والشهيدين سليماني والمهندس روح واحدة بجسدين

في اليومين الاخيرين خرج الاعلام السعودي والاعلام اللبناني المرتبط بالمال السعودي لينشر خبر استشهاد قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك الحوثي. ومصدر الخبر بحسب قناة ام تي في اللبنانية، قناة العالم. بداية نستمع لخبر قناة ام تي في..

طبعا قناة ام تي في قالت: ان قناة العالم اوردت الخبر على حسابها في تويتر دون ان تنشر صورة عن هذا الحساب حتى. اما الفبركات حول الخبر التي اوردها مذيع القناة فلا داعي للتعليق عليها.

لكن بالرجوع الى اصل الخبر. هنا موقع قناة العالم وهذا الخبر الذي نشره الموقع يوم الاحد في الثاني عشر من نيسان ابريل عام الفين وخمسة عشر. اي قبل اكثر من ست سنوات.

الخبر يقول ان قناة العالم تعلن عن حسابين جديدن على تويتر ويوتيوب بعد اختراق الحسابين القديمين من قبل قراصنة سعوديين ونقل اخبار كاذبة.

الخبر يضيف ان وسائل الاعلام السعودية ووسائل اعلام اخرى نقلت خبرا مفبركا عن استشهاد السيد عبد الملك الحوثي في غارة لتحالف العدوان.

طبعا فبركة خبر عن استشهاد السيد الحوثي لا تخدم ضرب معنويات اليمنيين بقدر ما تهدف لخداع الطرف المنهزم بانتصارات معنوية وهمية لا اساس لها من الصحة.



وللدلالة على هذا الواقع يكفي مشاهدة مذيعة قناة الحدث السعودية وهي تكشف الهوس بإسم السيد الحوثي، حيث خلطت المذيعة بين اسم رئيس وزراء هادي المدعو معين عبد الملك سعيد وبين السيد عبد الملك الحوثي.

طبعا الكثيرون على مواقع التواصل وقعوا في فخ الاعلام السعودي وتوابعه في لبنان وصدقوا الخبر المفبرك والواهم بالادلة التي اوردناها.

في المقابل تعليقات ساخرة ومنتقدة لاسلوب تعاطي الاعلام السعودي مع الملف اليمني، "ابو صارم العامري" كتب: موجود وهو ينزل مثلما تنزل الملائكة فقط لامر جلل مثل قصف، بلادكم. انه سيدنا وعلَمُنا السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي.

حساب "الرجل المميز" علق ايضا: السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ارعب كل الخونة وهزمهم بفضل الله تعالى، وسيتفاجأ الجميع بإنجازاته التي يتم توثيقها من قبل فريق الاعلام الحربي خلال الساعات القادمة. رجل دين وقائد شجاع.

اما حساب "الوطن العربي الموحد" فعلق: ما يقوم اعلام العدوان وقنواته العميلة في لبنان وقيامهم بنشر اخبار ان طيران العدوان والخونة استهدف قائد الثورة اليمنية المجاهد عبد الملك الحوثي طبعا هذا الخبر يريدون به خداع اليمن وجعل السيد يظهر نفسه لينفي كذبهم وبهذا يحددون مكان السيد ويستهدفوه. ولكن نطالب السيد بعدم الظهور ابدا.

طبعا السقطات التي يعيشها العدوان على اليمن لا تتوقف على الفشل الاعلامي. حيث اعلنت القوات اليمنية عن احتجاز سفينة شحن عسكرية اماراتية واقتيادها الى ميناء الحديدة.

السفينة بحسب المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع، كانت تنقل معدات عسكرية واسلحة لاستخدامها ضد الشعب اليمني. هذه هي مشاهد السفينة واسمها روابي بعد احتجازها من قبل القوات اليمنية.

تعليقات كثيرة جدا على حادثة احتجاز السفينة الاماراتية، وهاشتاغ السفينة الاماراتية ترندنغ على مواقع التواصل.

في هذا السياق غرد "صادق ابو شنب": رغم مشروعية الحق لنا في تدمير السفينه الأماراتية التي انتهكت مياهنا الاقليمة كون الأمارات مشاركة في العدوان على اليمن. إلا إن القوات المسلحة اليمنية تعاملت معها ببعد قانوني إنساني.

"يافعي حر" ايضا علق: المكان الذي تمت فيه السيطرة على السفينة الاماراتية يعطي الأعداء القناعة بقدرة التحكم والسيطرة على حركة الملاحة في البحر الأحمر وليس فقط في مياهنا الاقليمية. وعلى الاعداء ادراك ذلك وعدم اعتراض السفن التي تتجه إلى ميناء الحديدة والا ستتعرض سفنهم للاستهداف.

الى "وسيم جحاف" الذي كتب: اولى مفاجئات العام الجديد كانت من قبل القوات البحرية اليمنية وهي مفاجأة مدوية تمثلت بضبط السفينة العسكرية الإماراتية روابي داخل المياه الاقليمية اليمنية واغتنام حمولتها العسكرية من مدرعات وعربات وشاحنات وزوارق حربية وأسلحة وذخائر. شكرا لأبطال القوة البحرية اليمنية.

حساب "لطف شوكة" انتقد الحديث على ان السفينة كانت تنقل مستشفى ميدانيا. هذه السفينة الإماراتية التي تتباكون عليها محملة بمعدات موت للشعب اليمني. ما لكم كيف تحكمون؟

"ارنولد" علق بدوره منتقدا الدور الاماراتي في اليمن: السنة السابعة بعد الفين وخمسة شعر ولازال الحوثي عنده قدرة على تسجيل الأهداف. الامارات وش بتسوون؟ بتقولوا لهم احنا طلعنا من اليمن رجعوا السفينة؟

رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن "محمد علي الحوثي" علق على حادثة السفينة: قرصن تحالف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه قبل سنوات بجبهة نهم حمارا بمبرر المدد، كمهمة السفينة تماما. أما إقتياد أبطالنا في القوات البحرية لسفينة تحمل من المعدات العسكرية ما يحتاج لشحنها ايام بدون حرب فهي عملية إنتصار مباركة.

الحوثي اكمل في تغريدة اخرى متوجها لتحالف العدوان: ردوا حمارنا نرد سفينتكم. والرسالة وصلت.

من ايران الى دول عديدة.. احيت شعوب المنطقة الذكرى الثانية لاستشهاد القادة الفريق قاسم سليماني والقائد ابو مهدي المهندس ورفاقهما.

ومن برنامج هاشتاغ نستذكر كلام قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي خامنئي في حق الشهيد سليماني.

هاشتاغات كثيرة سجلت ترندنغ احياء لذكرى الشهداء القادة. "جهاد" غرد: منذُ ليلة القدر وعدوّنا لا يجيد مواجهتنا إلا بالغدر.

"حوراء حسيني" نشرت هذه الصورة وعلقت عليها: يَبدو أن مَكان الحَاج قاسِم لا يَسدهُ أحَد.

اما "علي حمزة" فنشر هذه الصورة للشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس وعلق: روح بجسدين.

صورة اخرى للشهيدين القائدين نشرها "حسن عميس" وعلق: يُحكى أنه كان هناك صديقان اختلطت أشلاؤهما مع بعضها البعض حتى بات التمييز بينهما صعباً.

اخيرا مع هذه الصورة للشهيدين سليماني والمهندس نشرتها "زينب دياب" وعلقت: أحدهم ترك يُمناه، وآخر لم يشأ أن يُفارق أخاه فأخذ بيُسراه وارتفع.