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فرنسا تحقق في "محاولة اغتيال إرهابية" برالي داكار في السعودية

فرنسا تحقق في
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب عن فتح تحقيق أولي "في محاولة اغتيال إرهابية"، بعد الانفجار الذي وقع الخميس الماضي في رالي داكار الصحراوي المقام في السعودية.

العالم - أوروبا

واستهدف الانفجار سيارة سائق فرنسي أسفر عن تعرضه لإصابات بالغة.

وقالت النيابة إنها "فتحت تحقيقا أوليا في عدة محاولات اغتيال على صلة بمنظمة إرهابية"، مشيرة إلى أن "جميع ركاب السيارة الخمسة بمن فيهم السائق كانوا فرنسيين".

ولم تذكر مزيدا من التفاصيل حول الانفجار الذي وقع في جدة وأدى إلى إصابة السائق فيليب بوترون بجروح بالغة في ساقه وخضوعه لعملية جراحية في السعودية قبل العودة إلى فرنسا.

واستبعدت السلطات السعودية السبت الماضي في تغريدة على "تويتر" ارتكاب أي عمل إجرامي، مؤكدة أنه "لا توجد أي شبهات في الحادث".

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