قصف صاروخي يستهدف القاعدة الامريكية بمحيط مطار بغداد

العالم-العراق

وقالت وسائل الإعلام إن "الصواريخ استهدفت قاعدة فيكتوريا التي تضم عسكريين أمريكيين في مطار بغداد، حيث دوت صافرات الإنذار فيها، كما حلقت مروحيات في المنطقة".

من جهته أكد مصدر عراقي مطلع، الأربعاء، "سقوط صواريخ قرب مطار بغداد الدولي غربي العاصمة".

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "صواريخ عدة سقطت قبل قليل قرب مطار بغداد الدولي ولم يعرف حتى الان مكان انطلاقها"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويأتي الاستهداف عقب ساعات من استهداف قاعدة "عين الأسد" في الأنبار، غربي البلاد، بطائرتين مسيرتين تمكنت أسلحة الدفاع الجوي من إسقاطهما بدون أن يسببا خسائر، بحسب خلية الإعلام الأمني العراقية.

وكانت قاعدة فيكتوريا، قد تعرضت، الاثنين، لهجوم بطائرتين مسيرتين، قامت منظومة الدفاع الجوي CRAM التابعة للقاعدة الأمريكية بإسقاطهما بحسب وسائل الإعلام العراقية.