حبس وزير الداخلية الليبي الأسبق بتهم فساد مالي

العالم - ليبيا

وأوضح مكتب النائب العام في بيان له، أن كريم "خالف القواعد المنظمة لتعاقد جهة الإدارة والتحايل على إجراءات الرقابة المنوطة بديوان المحاسبة، ويتمثل ذلك في تجزئة إجراءات تكليف مباشر صادر لـ11 شركة إلى 121 تكليفا مباشرا للشركات نفسها".

وأضاف أن المسؤول "تعاقد على توريد احتياجات تفتقد إلى الجودة وبأسعار مرتفعة، وصرف قيمة التعاقد على توريدها دون الحصول على إذن ديوان المحاسبة".



وأشار إلى أن تلك التعاقدات "رتبت التزامات على الدولة الليبية بلغت قيمتها مليارا و257مليون دينار".



وشدد على أن "المتهم قدم المساعدة لأحد أصدقائه لغرض تحصيله أموالا عامة مصدرها مخالفة القانون وإساءة استعمال سلطة الوظيف".



ولفت إلى أن المتهم لم يعترف ببعض الأدلة القائمة ضده، خاصة "انتهاء خبراء مركز البحوث والخبرة القضائية إلى أن سلوك المتهم نجم عنه إهدار مبلغ مالي قدره 230 مليون دينارا".