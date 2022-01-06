افقهي: عندما يحتشد الشعب الايراني بالساحة يلحق بالاعداء الهزيمة واليأس

خاص بالعالم

وقال افقهي في حديث مع قناة العالم: انه من المفارقات ان بعض جثامين هؤلاء الشهداء لا زالت طرية وكأنها سقطت بالامس، على الرغم من مضي اكثر من 4 عقود على الحرب المفروضة، واعتبرها احدى المعاجز الالهية وصدقية هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس.

واوضح أفقهي: ان أساس ديمومة الثورة الاسلامية في ايران هو الحضور الجماهيري في الساحة، مؤكداً ان الحضور الواسع للشعب الايراني في مراسم تشييع جثامين الشهداء، يعطي دلالة بأنه لا زال يدافع بقوة عن شهدائه.

كما شدد افقهي على ان الحضور الواسع للشعب الايراني يدخل اليأس في نفوس الاعداء ويفشل مؤامراتهم، لافتاً بان الشعب الايراني يواجه الاعداء بالعقيدة والقيم كما يحدث في اليمن حيث يقاتل الشعب بإرادة وعزيمة.

وتابع افقهي يقول: نعيش عصر افول اميركا والذي بدأ جليا من خلال المشاكل الاقتصادية والهزائم التي تلحق بها في العالم.

هذا وقد أقيمت مراسم تشييع 150 شهيدا مجهولا في مصلى الامام الخميني (قدس سره) في طهران اليوم الخميس، حيث استشهدوا إبان الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي البائد على ايران 1980-1988م.

وحضر مراسم التشييع رؤساء السلطات الثلاث إبراهيم رئيسي وغلام حسين محسني إيجئي ومحمد باقر قاليباف، كما حضر كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين.

وعثر على جثامين هؤلاء الشهداء في مناطق عمليات كربلاء 5، كربلاء 8، فالفجر 1، والفجر الابتدائية في الفكة، والفجر 9 في السليمانية بالعراق، كربلاء 6، سومار، بدر، شرق دجلة ورمضان بالبصرة.

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