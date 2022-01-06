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مقتل 13 شرطيا وإصابة 353 آخرين في مدينة ألما آتا الكازاخية

مقتل 13 شرطيا وإصابة 353 آخرين في مدينة ألما آتا الكازاخية
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "سبوتنيك كازاخستان" بمقتل 13 من عناصر الشرطة وإصابة أكثر من 300 آخرين خلال أعمال الشغب التي اندلعت في مدينة ألما آتا.

العالم-اسيا والباسفيك

وجاء في بيان للشرطة، تناقلته وسائل الإعلام: "قتل 12 شخصا من عناصر الشرطة، وعثر على جثتي لعنصرين منهم مقطوعة الرأسين، كما أصيب 353 من عناصر الشرطة خلال أعمال الشغب في المدينة".

إلى ذلك أفادت وزارة الصحة الكازاخية، بأن "أكثر من ألف شخص في مناطق مختلفة من كازاخستان أصيبوا بجروح نتيجة أعمال الشغب، منهم 400 نقلوا إلى المستشفيات، و62 يرقدون في العناية المركزة".

بدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد، إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان، على مضاعفة أسعار الغاز للمواطنين.

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مقتل 13 شرطيا وإصابة 353 آخرين في مدينة ألما آتا الكازاخية

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