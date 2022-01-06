بايدن يتهم ترامب بنشر الأكاذيب في انتخابات 2020

العالم - خاص بالعالم

الرئيس الامريكي جو بايدن وفي حديثه من داخل المبنى ذي القبة البيضاء الذي شهد أعمال الشغب الدامية، أكد أنه يرفض أن 'يصبح العنف السياسي هو القاعدة' في الولايات المتحدة متهما سلفه دونالد ترامب بأنه يشكل تهديدا مستمرا للديمقراطية الأمريكية بمنعه الانتقال السلمي للسلطة.



وأكد جو بايدن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية خلق ونشر شبكة من الأكاذيب حول انتخابات 2020'، 'لقد فعل ذلك لأنه يضع القدرة فوق المبدأ، لأنه يرى أن مصلحته الشخصية أكثر أهمية من مصالح بلاده، من مصلحة أمريكا نفسها، ولأن غروره المجروح يهمه أكثر من ديمقراطيتنا أو دستورنا'.



وعلى الرغم من أن بايدن لم يذكر اسم سلفه مطلقا خلال الخطاب، فإن مثل هذا الهجوم المباشر يمثل خروجا عن النهج المألوف بالنسبة للرئيس الحالي الذي أمضى معظم عامه الأول في البيت الأبيض يركز على تنفيذ برنامجه الخاص بدلاً من النظر إلى الوراء.

لكن الديمقراطيين وعددا من الجمهوريين والكثير من المراقبين المستقلين حذروا من أن الضرر الذي أحدثته مساعي ترامب للنيل من الثقة في الانتخابات التي خسرها أمام بايدن لا يزال قائما.

وعلق 'تويتر' و'فيسبوك'، حسابات ترامب بعد أعمال العنف هذه والتي استغلها ترامب على مدى أشهر لترسيخ لدى عشرات الملايين من متابعيه فكرة ان الانتخابات قد تكون مزورة، إلا ان استطلاعات للرأي تظهر أن الكثير من الأميركيين يستمرون في تصديق 'الكذبة الكبيرة' التي يواصل الملياردير الجمهوري ترديدها.

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