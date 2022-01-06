إيما واتسون تثير غضب الاحتلال بعد تضامنها مع فلسطين

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ونشرت الممثلة البريطانية التي اشتهرت بتجسيد دور هيرميون غرينجر، في سلسلة أفلام "هاري بوتر"، صورة لعشرات الفلسطينيين وعليها عبارة "التضامن فعل"، حيث نقلت تدوينة للناشطة سارة أحمد، قالت فيها: "لا يفترض التضامن أن كفاحنا هو نفسه، أو أن ألمنا هو نفسه، أو أن أملنا في المستقبل نفسه".

وأكملت: "التضامن ينطوي على الالتزام والعمل بالإضافة إلى الاعتراف بأنه حتى لو لم تكن لدينا نفس المشاعر أو نفس الحياة أو نفس الأجساد، نحن نعيش على أرضية مشتركة".

وللممثلة البريطانية، المولودة في فرنسا 64.2 مليون متابع، على حسابها في أنستغرام.

من جانبه، هاجم المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إيما واتسون، و زعم في "تويتر" قائلا: "قد ينجح الخيال في هاري بوتر، لكنه لا يعمل في الواقع..... " في إشارة لسلسلة أفلام هاري بوتر التي تتحدث عن "السحر" ولعبت واتسون بطولتها.