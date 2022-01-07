انتاج لقاح باستوكوفك الایراني المضاد لكورونا بلغ 15 مليون جرعة

العالم - ايران

وقال بيكلري انه تم ابرام عقد مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي لتسليمها 8 ملايين جرعة من لقاح "باستوكوفك" وسيتم في غضون الايام القادمة ابرام عقد آخر لتسليمها الكمية التبقية البالغة 7 ملايين جرعة.

واوضح بان طاقة الانتاج الشهري لهذا اللقاح تبلغ نحو 5 ملايين جرعة وان امكانية زيادة الكمية متوفرة عند الحاجة وقال: انه تم تسليم اللقاح لمراكز التطعيم وكان الاقبال عليه جيدا من قبل المواطنين.

وصرح بان اللقاح يعد ضمن اللقاحات التي ستحصل في المستقبل القريب على موافقة منظمة الصحة العالمية نظرا للالتزام في انتاجه بالضرورات المحلية والدولية.

واشار الى استعمال اللقاح في العديد من الدول منها ايران وكوبا واضاف: انه في كوبا تم تطعيم البالغين بهذا اللقاح فضلا عن الاطفال فوق عامين.

واكد بان الاختبارات السريرية للقاح اثبتت فاعليته الكبيرة جدا ضد فيروس كورونا المتحور "دلتا" في ايران و"بتا" في كوبا وان تاثيره اعلى حتى من سائر اللقاحات الموجودة.