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الآلاف الفلسطينيين يلبون نداء الفجر العظيم بالأقصى

الآلاف الفلسطينيين يلبون نداء الفجر العظيم بالأقصى
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

لبى الآلاف -فجر اليوم الجمعة- نداء الفجر العظيم بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

العالم - فلسطين

ومنذ ساعات الفجر الأولى احتشد المواطنون من القدس والضفة الغربية وفلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، لأداء الصلاة بمشاركة واسعة؛ تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والحرم القدسي ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم.

وكان عدد من النشطاء أطلقوا دعوات الفجر العظيم للصلاة في المسجد الأقصى مع تصاعد استهداف الاحتلال لمدينة القدس.

يذكر أن حملة "الفجر العظيم" انطلقت مطلع العام الماضي من المسجد الإبراهيمي لينضم إليها المسجد الأقصى ومساجد كثيرة في الضفة وغزة وعدة دول في العالم العربي والإسلامي.

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