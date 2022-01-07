خطيب جمعة طهران: الاميركان لن ينعموا بالاستقرار بعد اغتيال الشهيد سليماني

العالم-إيران

وقال حجة الاسلام صديقي في خطبة صلاة جمعة طهران اليوم ، اننا على ثقة من أن ما تركه الشهيد البطل قاسم سليماني وفي ظل الحرب الشاملة ضد الباطل سيقتلع جذور التواجد الاميركي ويقتلع عملاء اميركا في المنطقة الى الأبد.

واعتبر الشيخ كاظم صدَيقي ان استشهاد القائد قاسم سليماني شكل انعطافة جديدة في تاريخ الثورة الاسلامية وضمان استمرارها بحيث شهدت المنطقة بعد عامين من استشهاده اهتماما كبيرا في احياء ذكراه من قبل المقاومين ضد الاستكبار العالمي في العديد من الدول، مشيرا الى ان الشعب العراقي أقام ـ400 تجمعًا لاحياء ذكرى الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، والتأكيد على الثأر لهما.



واضاف امام جمعة طهران المؤقت: اليوم نرى صلابة واقتدار مجاهدي العراق ولبنان واليمن، وفي أفغانستان بعد استشهاد الشهيد سليماني خرجب اميركا مطاطأة الرأس بشكل مخجل، وسيتم قلع جذورها من المنطقة بأسرها.

واردف قائلا :بعد استشهاد الفريق سليماني، تم اعطاء وعد بالانتقام، وفي مثل هذا اليوم تم توجيه ضربة الى قاعدة عين الأسد الاميركية (غرب العراق)، وتعرض العدو الذي لم فقد أي سمعة لضربة قوية ولم يتمكن من ارتكاب أي حماقة.