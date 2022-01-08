السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

مجلس الأمن يعقد الأربعاء جلسة حول السودان

مجلس الأمن يعقد الأربعاء جلسة حول السودان
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء اجتماعاً غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، على ما أعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة، في وقت تتواصل التعبئة ضد السلطة العسكرية في البلاد.

العالم - السودان

وتعقد هذه الجلسة وراء أبواب مغلقة. وقالت المصادر نفسها إن ستاً من أصل 15 دولة عضو في المجلس طلبت عقدها، هي أمريكا والمملكة المتحدة وفرنسا والنروج وايرلندا وألبانيا.

وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه، إن صدور موقف مشترك عن المجلس بشأن السودان هو أمر "غير متوقع وستعارضه الصين وروسيا". وسبق لهذين البلدين أن أكدا مراراً أن الوضع في السودان شأن داخلي لا يهدد الأمن الدولي.

وأشار دبلوماسيون إلى أن الاجتماع سيتيح لمبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرثيس، إطلاع أعضاء المجلس على الوضع في البلاد منذ استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأحد.

وكان حمدوك الوجه المدني للمرحلة الانتقالية التي انطلقت بعد إطاحة عمر البشير من السلطة في 2019 على يد الجيش بضغط من الشارع، وتسود حالياً مخاوف من عودة البلاد إلى الحكم الديكتاتوري.

وقُتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص الخميس في أم درمان وبحري بضواحي الخرطوم، مع تجدد الاحتجاجات في العاصمة السودانية وولايات أخرى ضد السلطة العسكرية، بحسب أطباء وشهود.

وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول إلى 60، إضافة إلى أكثر من 300 جريح أصيبوا برصاص مطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

ودعت أمريكا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنروج الثلاثاء الجيش السوداني إلى عدم تعيين رئيس وزراء في شكل أحادي عقب استقالة حمدوك ووسط استمرار الاحتجاجات ضد العسكريين.

روابط ذات صلة

لجنة أطباء السودان: 239 مصابا جراء الاحتجاجات في البلاد

السودان.. قوى الحرية والتغيير تطالب بالتحقيق في 'جرائم' السلطات

استمرار الاحتجاجات في السودان المطالبة باسقاط حكم العسكر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. "عزم" ينفي تقديم أي مرشح لرئاسة البرلمان

مجلس الأمن يعقد الأربعاء جلسة حول السودان

القضاء الموريتاني يفرج موقتاً عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

برلمانية اوروبية: النضال البطولي الذي خاضه الشهيدان سليماني والمهندس ضد الارهاب لن يُنسى ابدا

'تصميم' ينفي اي اتفاق مع الصدر على حساب قوى شيعية اخرى 

انتشال جثة مواطن يمني وتحرير آخرين في مديرية الحالي بالحديدة