رئيس 'الكاف' يشيد بمنتخب الجزائر ويطالبه بالتتويج بكأس العالم

العالم - الجزائر

ونشرت صحيفة "ديزاد فوت" الجزائرية، مقطع فيديو يوم الجمعة من الحوار القصير لموتسيبي، إذ قال: "الجزائر بلد جميل جداً، ومنتخب رائع، لقد جعل قارة أفريقيا فخورة به، أتمنى لهم كل التوفيق مستقبلاً".

وأردف "حظ سعيد للجزائر وباقي منتخبات العالم، لكن عليهم تحقيق لقب كأس العالم، وليس الاكتفاء بكأس أمم أفريقيا فقط، أعتقد أن هذا المنتخب من بين المنتخبات التي قد تجعلنا نشعر بالفخر على المستوى العالمي، كلنا فخورون بالجزائر وعلى الجزائريين والأفارقة أن يفتخروا بسلسلة عدم الانهزام التي يحققها هذا المنتخب".

ويدخل المنتخب الجزائري مدافعاً عن تاجه الأفريقي الذي حققه في 2019، والبداية ستكون بمباراة أولى ضد منتخب سيراليون، وبعده اللقاء الثاني أمام منتخب غينيا الاستوائية، ثم يختتم مباريات الدور الأول بقمة نارية أمام منتخب كوديفوار.

وعلى الرغم من التحضير الذي شابه بعض العراقيل، كإلغاء المباراة الودية الأولى ضد منتخب غامبيا، لكن بلماضي ولاعبيه عازمون على تجاوز ذلك، وتجسد ذلك في ودية غانا التي حسمها بونجاح وزملاؤه بثلاثية نظيفة، على الرغم من غياب رياض محرز وسفيان فيغولي.

يُذكر أن المنتخب الجزائري كغيره من المنتخبات الأفريقية المتأهلة للدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022، سينتظر لغاية شهر مارس/آذار للتعرف على منافسه، وقد يكون أحد المنتخبات الخمسة وهي مصر والكاميرون ومالي وجمهورية الكونغو وغانا.