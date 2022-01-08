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أضرار مادية ونزوح للأهالي جراء قصف تركي طال بلدة بريف الحسكة

أضرار مادية ونزوح للأهالي جراء قصف تركي طال بلدة بريف الحسكة
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الانباء السورية "سانا"، بتجديد قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية عدوانهم على بلدة أبو راسين والقرى المحيطة بها في ريف الحسكة الشمالي، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة في منازل الأهالي ونزوح المزيد من العائلات.

العالم-سوريا

ونقلت "سانا" عن مصادر أهلية أن "الاحتلال التركي ومرتزقته اعتدوا بالقذائف المدفعية الثقيلة والصاروخية على منازل المواطنين في بلدة أبو راسين والقرى المحيطة بها بالريف الشمالي ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل ونزوح عدد من الأهالي".

وأشارت المصادر إلى "استمرار نزوح الأهالي من القرى المحيطة ببلدة أبو راسين وخاصة خلال ساعات الليل حيث يضطرون إلى ترك منازلهم ليلاً ليعودوا إليها نهاراً لافتة إلى وجود خوف وقلق لديهم من عدوان واسع وشيك من قبل مرتزقة الاحتلال التركي المتمركزين في ريف رأس العين المحتلة".

وشهدت قرى ناحيتي أبو راسين وتل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي خلال الأيام الماضية نزوح مئات الأسر جراء عدوان الاحتلال التركي ومرتزقته والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين وإلحاق أضرار كبيرة في المنازل والممتلكات العامة والخاصة والمرافق الخدمية.

المصدر: سانا

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