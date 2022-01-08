عدد الملقحين في لبنان  اليوم بلغ 30582

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ولفت الأبيض في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان موجة أوميكرون التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع في لبنان تتحول إلى تسونامي.

أضاف :لا يزال الوضع في المستشفيات ووحدات العناية المركزة مستقرا، ويتم العمل على تعزيز القدرة الإستيعابية. في المقابل، تفاقم أخيرا النقص في الأدوية ولا سيما لعلاج مرضى السرطان فضلا عن النقص في الحليب". وتساءل: لماذا؟ وماذا بعد؟.

وأكد وزير الصحة ا أن كل فريق الوزارة يبذل جهودا حثيثة لتأمين الحاجات المطلوبة من الحليب والأدوية بغض النظر عن النقص الحاد في الموارد. ولكن ذلك ليس عذرا، فالتأجيل يزعج الناس بالفعل، ومن الأفضل العمل لتحسين الأوضاع بدلا من الإكثار في الكلام.

و في السياق أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، في تقريرها اليومي، تسجيل 7547 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال 24 الساعة الأخيرة ، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 769400.

وأوضحت أنّه تمّ تسجيل 7285 إصابة بين المقيمين و262 حالة بين الوافدين، مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل 17 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى9267.