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تعيين ابنة "الزواوي" سفيرة لفلسطين لدى ايران

تعيين ابنة
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

أدت سلام الزواوي، اليمين القانونية، أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، سفيرة لفلسطين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم - فلسطين

وجرت مراسم أداء اليمين القانونية، مساء اليوم السبت، في مقر إقامة محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان، بحضور مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومدير عام الصندوق القومي الفلسطيني الوزير رمزي خوري.

وسلام الزواوي هي ابنة السفير الفلسطيني السابق لدى طهران صلاح الزواوي.

والزواوي هو ثاني سفير فلسطيني لدى الجمهورية الإسلامية الايرانية منذ انتصار الثورة الإسلامية.

ويشغل الزواوي هذا المنصب منذ عام 1980 وهو عضو مؤسس لحركة فتح. كما كان سفيرا سابقا لفلسطين لدى الجزائر والبرازيل وكينيا.

وقد أطلق عليه لقب "شیخ السفراء" بسبب تواجده الطويل سفيرا لدى إيران.

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