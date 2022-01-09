السعودية بصدد البدء بتطعيم الأطفال

العالم - السعودية

وقال العبد العالي، في حديث لقناة "الإخبارية" المحلية، السبت، إن السعودية ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة حملة تطعيم للأطفال، مبيناً أن "جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات مأمونية عالية وفعالية ممتازة، ومرت بجميع المراحل الطبية والأخلاقية لاعتمادها، ويستخدمها الملايين حول العالم".

وأكد متحدث "الصحة السعودية" تعافي 793 حالة من فيروس كورونا، وتسجيل حالتي وفاة فقط خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار العبد العالي إلى أن "التحكم في الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المملكة مشروط بأمرين: قدرة المجتمع السعودي على التقيّد بالإجراءات الاحترازية المطلوبة، ومستوى المناعة بتلقي الجرعة التنشيطية".