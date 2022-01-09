الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢
١٠:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

دعوات لتأجيل جلسة البرلمان العراقي لغاية الساعة 3 ظهراً 

دعوات لتأجيل جلسة البرلمان العراقي لغاية الساعة 3 ظهراً 
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر سياسي عراقي، اليوم الاحد، بأن هناك دعوات سياسية لتأجيل جلسة البرلمان لغاية الساعة 3 ظهراً.

العالم-العراق

وقال المصدر لـ السومرية، إن "هناك دعوات من بعض الاطراف السياسية لتأجيل جلسة البرلمان لغاية الساعة 3 ظهراً، بهدف وصول القوى السياسية الى اتفاق نهائي لغرض حسم انتخاب رئيس البرلمان الجديد ونائبيه".

واضاف، ان "عقد الجلسة دون اتفاق يعني عدم انتخاب هيئة رئاسة البرلمان خلال جلسة اليوم".

وسبق أن "تقرر تأجيل جلسة مجلس النواب لمدة نصف ساعة لاستمرار اجتماعات الكتل التشاورية".

وكان من المفترض أن تبدأ الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا للدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى التي يترأسها النائب الأكبر سنا، اليوم الأحد، والتي من المؤمل أن تشهد انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين اثنين له، في خطوة أولى نحو تشكيل الحكومة الجديدة.

روابط ذات صلة

العراق.. تحالف 'تصميم' يعلن دخوله البرلمان ككتلة مستقلة (وثيقة)

العراق.. الكتل السياسية تعقد اجتماعات منفردة قبيل جلسة البرلمان

استقالة أول عضو في البرلمان العراقي بدورته الجديدة (وثيقة)

تأجيل جلسة مجلس النواب العراقي لمدة نصف ساعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مساع لتطوير العلاقات الأردنية-الاسرائيلية

المقداد يستقبل اليوم وفد حركة فتح الفلسطينية

شاهد بالفيديو.. خاص بقناة العالم.. تسريبات حول رئيس البرلمان العراقي

اعتقال مئات المسلحين على الحدود الكازاخستانية

العراق.. الديمقراطي يطرح مرشحه لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان

رئيس كازاخستان يكلف بتشكيل لجنة لإزالة آثار وتداعيات أعمال الشغب