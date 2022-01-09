دعوات لتأجيل جلسة البرلمان العراقي لغاية الساعة 3 ظهراً 

العالم-العراق

وقال المصدر لـ السومرية، إن "هناك دعوات من بعض الاطراف السياسية لتأجيل جلسة البرلمان لغاية الساعة 3 ظهراً، بهدف وصول القوى السياسية الى اتفاق نهائي لغرض حسم انتخاب رئيس البرلمان الجديد ونائبيه".



واضاف، ان "عقد الجلسة دون اتفاق يعني عدم انتخاب هيئة رئاسة البرلمان خلال جلسة اليوم".

وسبق أن "تقرر تأجيل جلسة مجلس النواب لمدة نصف ساعة لاستمرار اجتماعات الكتل التشاورية".

وكان من المفترض أن تبدأ الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا للدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى التي يترأسها النائب الأكبر سنا، اليوم الأحد، والتي من المؤمل أن تشهد انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين اثنين له، في خطوة أولى نحو تشكيل الحكومة الجديدة.