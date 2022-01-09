تصعيد إماراتي في شبوة وتهديدات سعودية باستهداف ميناء الحديدة

العالم – المشهد اليمني

وشن العدوان السعودي الاماراتي عشرات الغارات خلال ساعات، ما أدى الى أضرار وسقوط ضحايا بالجملة، كما اختطف سفنا جديدة تحمل مشتقات نفطية، ومنعها من دخول ميناء الحديدة.

الى ذلك دانت وزارة النفط اليمنية ومؤسسة مؤانئ البحر الاحمر التهديدات والادعاءات السعودية المستمرة حول ميناء الحديدة.

وقالت إن العدوان يسعى للترويج للأكاذيب من اجل تدمير ما تبقى من ميناء الحديدة وتشديد الحصار على الشعب اليمن.

وأكد العميد عابد محمد الثور الخبير العسكري اليمني ان ما يحدث اليوم في شبوة هو نتائج العملية العسكرية الناجحة التي طالت .

وبين العميد الثور انه ما حدث خلال ال/72 ساعة الماضية هو أكبر دليل على حجم الخسائر التي تعرضت لها الامارات ومرتزقتها ومصرع قائد ما يسمى باللواء الـ3 عمالقة مع مئات القتلى في مناطق السعدي ما بين بيحان وعسيلان.

واشار العميد الثور الى أن محاولة الامارات اليوم تنشيط المعركة واستجلاب مقاتلين مرتزقة بالالاف الى هذه المنطقة هو الخسارة الكبيرة لهم، وان القوات اليمنية تسيطر على اهم المناطق الاستراتيجية في البلاد.

فيما اعتبر الاعلامي اليمني محمد الزبيدي أن التصعيد الاماراتي في شبوة هو اسرائيلي بامتياز .

هذا وكانت القوات اليمنيةضبطت سفينة عسكرية اماراتية تحمل اسلحة سعودية، اثناء قيامها باعمال عسكرية عدائية في السواحل اليمنية.

وذكرت القوات اليمنية ان هذه العملية تاتي في اطار حق الرد والدفاع عن سيادة اليمن وميائه وسواحله مراسلنا في اليمن اعد هذا التقرير حول الاهمية الاستراتيجية لهذه العملية.

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