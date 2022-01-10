أمير عبداللهيان يصل مسقط وموفد قناة العالم يتحدث عن التفاصيل

العالم - مراسلون

واوضح موفد العالم أن زيارة وزير الخارجية الايراني تأتي في إطار بدء زيارة ثنائية بين ايران وعمان، مشيرًا الى ان هذه الزيارة تعتبر اول زيارة يقوم بها عبداللهيان بعد توليه منصب وزير الخارجية وبعد اعتلاء الحكومة الجديدة الحكم قبل خمسة اشهر في ايران .

واضاف: أن هنالك ملفات عديدة مطروحة بين طهران ومسقط سيتم بحثها خلال زيارة امير عبد اللهيان الى مسقط منها ملفات سياسية واقتصادية وكذلك ملفات أمنية.

وقال محمد باقر الحيدري إن هنالك مشروع خط الترانسيت تم الاتفاق عليه بين ايران وسلطنة عمان في وقت سابق، وزيارة أمير عبداللهيان الجارية لمسقط تسعى لتفعيله.

وأشار موفد العالم الى أن العلاقات بين ايران وعمان هي علاقات متينة عبر التاريخ كما وصفها وزير الخارجية الايراني فور وصوله الى مسقط.

وأضاف: أن ايران وعمان يتبعان سياسة توسيع العلاقات مع دول الجوار بعيدًا عن النزاعات والازمات التي تحل بين الفينة والاخرى في المنطقة، مشيرا الى أنه من الممكن ان تعلب عمان دورًا في تقريب وجهات النظر بين ايران والسعودية.

هذا ويرافق وزير الخارجية في زيارته الى مسقط وفدا سياسيا واقتصاديا لتعزيز العلاقات بين البلدين.

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