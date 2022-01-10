كهرباء الحسكة: صيانة 667 مركز تحويل خلال العام الماضي

العالم - سوريا

ونقلت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) عن مدير الشركة المهندس أنور عكلة قوله في تصريح، أن أعمال صيانة مراكز التحويل الكهربائي في مدينتي الحسكة والقامشلي وريفهما شملت 667 مركز تحويل إضافة إلى تأهيل وصيانة شبكات منخفض بطول 66.3 كم فيما بلغ طول شبكة المتوسط التي تمت صيانتها 25 كم إضافة لصيانة خطوط التوتر العالي 230 ك.ف القادمة من سد الطبقة ولأكثر من مرة.

ولفت المهندس عكلة إلى أن الورشات أنجزت كذلك صيانة كهرباء محطة مياه علوك لأكثر من مرة إضافة إلى صيانة محطة تحويل تمر والخطوط الكهربائية المغذية لها والتي تتعرض للأضرار المختلفة نتيجة اعتداءات المحتل التركي على قرى ومناطق ونواحي تل تمر الشمالي إضافة إلى تنفيذ إصلاحات منوعة شملت خط الاتصالات 20 ك.ف و/6 خطوط 20 ك.ف/تعطلت بسبب عاصفة غبارية وإصلاح قاطع الـ230 ك.ف في منشأة توليد السويدية وإعادته للخدمة وإصلاح صالة خلايا الـ 20 في محطة تحويل كهرباء الدرباسية نتيجة حدوث حريق.

وأشار المهندس عكلة إلى أن الشركة تقوم بصيانة مراكز التحويل والشبكات رغم المصاعب التي تعترض العمل وأهمها ضعف تحصيل الجباية للقطاعين العام والخاص وتراكم الديون عليهما نتيجة استجرار الطاقة الكهربائية والبالغة نحو 20 مليار ليرة سورية وحاجة الشركة لتسديد جزء من هذه الديون بهدف تأمين وشراء قطع التبديل والمستلزمات الخاصة بأعمال الصيانة والتأهيل.