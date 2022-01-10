ميقاتي من مصر: الانتخابات المقبلة فرصة لشباب لبنان

العالم _ لبنان

وفي كلمة له، خلال مشاركته في "المنتدى الشباب الدولي" الرابع في مصر، أكد ميقاتي أن "الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل سوف تشكل فرصة لشباب لبنان ليقولوا كلمتهم ويحددوا خياراتهم في ما يتوافق مع رؤيتهم للانخراط في ورشة الانقاذ الوطني المنشود".

وتوجه ميقاتي الى شباب لبنان بالقول: "إن لبنان يمر اليوم بمراحل صعبة وأزمات حادة يعرفونها، وأوضاع معيشية يعانون منها، ودفعت قسما كبيرا من أبناء لبنان إلى الخارج، وهذه جميعها في ضميرنا ووجداننا وتدمي قلوبنا، وكلها ماثلة امامنا حيث نجتمع، وحين نعمل لإخراج وطننا الحبيب مما يعاني منه من مآزق و تحديات. لكن العلة في جسد الوطن تقتضي منا المعالجة لا الخروج من المسؤولية أو التخلي عنها أو الهجرة من الوطن".

وأكد ميقاتي التزام الحكومة اللبنانية، بـ"المصادقة على إطار عمل محدّث للسياسة الوطنية للشباب، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الجديدة التي ظهرت منذ ظهور جائحة كورونا، بالإضافة إلى الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان". وأضاف "يجري حاليًا تطوير خطة العمل هذه بالشراكة مع المجتمع المدني والجهات المعنية، وبمجرد اكتمالها، سيتم اقرارها حسب الاصول".