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إصابة "يائير لابيد" بكورونا

إصابة
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

اصاب وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين، بفيروس كورونا المستجد.

العالم-الاحتلال

وكتب لابيد في تغريدة: "بالفعل تم التأكد من إصابتي بكورونا. لدي شعور رائع لأنني تلقيت اللقاح. اذهبوا لتلقي التطعيم، ارتدوا الأقنعة، سنخوض هذا معا".

وكان مكتب لابيد أعلن يوم الاثنين دخول الأخير إلى الحجر الصحي بعد مخالطته لشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

والأسبوع الماضي، أعلن إيدان رول، نائب لابيد، إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من حضوره احتفالا بمناسبة رأس السنة دون ارتداء كمامة.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة أحد مساعدي رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، بعد ساعات من كشف إصابة مساعد وزير الحرب، بيني غانتس، بالفيروس.

وفي وقت سابق أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بإصابة وزير الأمن الداخلي عومر بارليف بفيروس كورونا.

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