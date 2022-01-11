توقيف شخص يمارس الاحتيال عبر مواقع التواصل في سوريا

العالم-سوريا

وأوضحت الداخلية السورية في بيان عبر موقعها على فيسبوك أن امرأة اشتكت تعرضها لعملية احتيال من شخص تعرفت عليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكان ينتحل صفة شخص اسمه (حيدر . ن)، أوهمها أنه يستطيع إخلاء سبيل زوجها الموقوف لقاء مبلغ مالي، وأضافت أنها أرسلت إليه حوالة بمبلغ 4 ملايين ليرة سورية.

وتزامنا وردت شكوى بتعرض شخص آخر للاحتيال عليه بنفس الطريقة، وبمبلغ مالي 700 ألف ليرة سورية بحجة تأمين عمل لولده خارج البلاد.

وأضافت الوزارة أن فرع حماة للأمن الجنائي كشف الفاعل، (طلال . م) الذي اعترف أنه أنشأ صفحة وهمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم (طرماح طرماح) وانتحل شخصية (حيدر . ن)، وأقر بأنه احتال على الامرأة، وطلب منها مبلغ 9 ملايين ليرة سورية على دفعتين بحجة إخلاء سبيل زوجها.

وطلب منها تحويل المبلغ باسم المدعو (أحمد. د) الذي أُلقي القبض عليه واعترف باستلامه المبلغ بطلب من صديقه مقابل مبلغ 20 ألف ليرة سورية عن كل حوالة.

كما اعترف المقبوض عليه (طلال) بالاحتيال على الشخص الثاني بعدما أوهمه بأنه سيؤمن عملا لولده على إحدى السفن التجارية خارج البلاد.