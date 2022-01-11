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موفد العالم: اميرعبداللهيان يلتقي بأمير قطر

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، امير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

العالم - مراسلون

وأفاد موفد قناة العالم الی الدوحة ان اللقاء جری في صمت اعلامي حيث لم يخرج أي تصريح صحفي عن اللقاء.

ووصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الى الدوحة مساء امس الاثنين، قادماً من سلطنة عمان.

وقد التقى وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان خلال زيارته الى مسقط نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي و نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء السّيد فهد بن محمود آل سعيد.

وتأتي جولة أميرعبداللهيان الی مسقط والدوحة، في سياق سياسة حکومة السيد ابراهيم رئيسي المبنية علی توطيد العلاقات مع الدول، خاصة دول الجوار.

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