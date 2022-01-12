هاشتاغ.. فضائح العدوان ومتحدثه تركي المالكي +فيديو

العالم - السعودية

فعلى ما يبدو انتقلت هوليوود إلى مقر المتحدث باسم تحالف العدوان على اليمن تركي المالكي، الذي يبدو مولعا بالأفلام الهوليوودية.

المالكي خرج بمشاهد زعم أنها لمقر تصنيع صواريخ باليستية في اليمن بمساعدة إيرانية، ليتبين لاحقا أن الفيديو مأخوذ من فيلم أميركي اسمه سيفير كلير للمخرج كريستيان فراغا.

الملفت في الفيديو هو قول تركي المالكي إنه لا يستطيع البوح بمكان تصوير هذه الصواريخ على قاعدة أنها معلومات سرية.

وللتأكد أكثر وللفت نظر المتحدث باسم تحالف العدوان ومن يقف خلفه، تابعوا هذا المشهد من الفيلم نفسه على تطبيق يوتيوب، حيث يظهر مشهد الصواريخ المزعومة في الدقيقة السبعين من الفيلم.

طبعا الأفلام الهوليوودية لتحالف العدوان لم تبدأ بهذا الفيديو.. فقبل أيام أطل المخرج الهوليوودي تركي المالكي وقناة العربية بفيديو يزعم أنه لقيادي في حزب الله في اليمن وهو يتحدث مع قادة عسكريين يمنيين، ليتبين لاحقا أن القيادي المزعوم لا يتكلم اللهجة اللبنانية ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بحزب الله.

هذه الأفلام الهوليوودية الفاشلة لتحالف العدوان أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل.

"لميس العريقي" علقت: فضيحة مدوية للعدوان.. الفيديو الذي تم نشره من قبل ناطق تحالف العدوان مكان تجميع صواريخ باليستية هو عبارة عن مقطع مجتزأ من فيلم وثائقي للغزو الأميركي على العراق.. سقوووط إعلامي وسياسي وعسكري فظيع يصيب تحالف العدوان في اليمن.

"أبو عزالدين الياجوري" علق أيضا: أصبحت السعودية وناطقها الرسمي والسامي لقوات تحالف العدوان العبثي في تخبط دائم وهذا يدل على الفشل الذريع وفشل تحالفهم العبثي، حتى وصل بمملكة التخبط إلى أن يصرح ناطقها تركي المالكي بأفلام مفبركة أميركية ويوجد في هذا الفلم صواريخ ويدعي أنها في ميناء الحديدة.. فضيحة.

ألى "عبدالله عمر الشريف" الذي كتب: الفضيحة المدوية لناطق تحالف العدوان وعرضه لمشاهد مسروقة من فيلم أميركي في العراق على أنها صواريخ باليستية في ميناء الحديدة، تكشف عن عجز استخباراتي وسطحية في الفبركة واستغفال أهبل لجمهورهم قبل أن يكون للعالم، ومع ذلك سيكابر بن سلمان ولن يقيل المالكي كأقل إجراء تجاه هذه الفضيحة.

"أبو سيف الحق البدوي" بدوره علق: لو كان هناك صواريخ كما يدعي تحالف العدوان لاستهدفها قبل الإعلان عنها. وإنما يريد استخدام اسم الصواريخ بدلا عن مصطلح الإرهاب المتمثل بالقاعدة وداعش الذي ظهر مؤخرا يقاتل في صف العدوان ومرتزقته وكل هذه المصطلحات إنما هي ذرائع لاحتلال اليمن ولتدمير الشعب اليمني.

أما "فارس" فغرد: فضيحة المالكي الناطق باسم تحالف العدوان.. إفلاس كبير يدعي وجود صواريخ في ميناء الحديدة بينما هي مسروقة من فلم أميركي في العراق، وهذا هو ديدن العدوان من البداية الكذب والتزييف ومحاولة ذر الرماد في العيون، ولكن حبل الكذب قصير.

هناك رسوم أيضا تداولها الناشطون تعليقا على هذا الفشل الإعلامي للعدوان.. في هذا الرسم المتحدث باسم العدوان تركي المالكي وهو يتحضر لتمثيل مشهد حول اليمن ونقرأ هنا: تكرار مشهد استخدام القوة للمرة 99.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..