هاشتاغ.. تضامن كبير في الأردن مع نضال الطرزي +فيديو

العالم – الأردن

حينها خرج الكثيرون منتقدين الإهمال الطبي والوضع الصعب الذي يعيشه الأردنيون.. من هؤلاء نضال الطرزي أحد أفراد القوات المسلحة الذي انتقد الوضع، ليحكم عليه بالسجن خمس سنوات.

"بدنا حق نضال" هاشتاغ ترندنغ على مواقع التواصل للمطالبة بالإفراج عن نضال وباقي المعتقلين على خلفية انتقادهم لحادثة مستشفى السلط.

في هذا السياق، غردت "دارين": الله يفك أسرك يا نضال ويفرج همك.. شباب بعمر الورد بيضيع عمرهم وتعب أهلهم وأحلامهم وطموحاتهم عشان كلمة حق.. حسبي الله ونعم الوكيل.

"سام مشعل" كان له تعليق غاضب: الرسالة واضحة وضوح الشمس.. الحكومة بتحكي للمواطن بدك يا مواطن تشوف الفساد وتغمض عينك وتقص لسانك وتحط راسك بين الرؤوس مثلك مثل أي خاروف أو عنزة في القطيع.. الحكومة بتعلنها صراحة، سنستمر في الفساد والي بيفتح تمه بيندعس على راسه.

أخيرا مع حساب بعنوان "أبو قشعم السلطي" الذي كتب: نضال الطرزي ضابط في الجيش العربي الأردني وللأسف لم يدرك خصوصية عمله وربما الوظيفة العسكرية لم تكن متناسبة مع شخصيته النضالية وله من اسمه نصيب.. معروف العسكري عقوبته دبل.

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