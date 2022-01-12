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سوريا.. بدء عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة الرقة

سوريا.. بدء عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة الرقة
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

بدأت عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة الرقة، شمال شرقي سوريا، في مركز السبخة بريف المحافظة الغربي.

العالم-سوريا

يتبع..

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