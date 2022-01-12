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ترکیا
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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصادر فلسطينية: لجنة المتابعة للقوى الوطنية تدعو لحماية ابناء الشعب الفلسطيني في النقب من جرائم الاحتلال
القوات المسلحة اليمنية: تمكنت قواتنا من إلحاق خسائر كبيرة جدا في صفوف مرتزقة ودواعش الإمارات في محافظة شبوة خلال الأيام الماضية
القوات المسلحة اليمنية:بلغ عدد قتلى العدوان في شبوة أكثر من 515 قتيلا بينهم قادة والجرحى تجاوز 850 جريحا وأكثر من 200 مفقود بحسب مصادر استخباراتية
خليل التفكجي: بسبب سياسة الاستيطان في الضفة الغربية من المستحيل إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي
مراسل العالم: 72 غارة لطيران العدوان السعودي على عدد من المحافظات اليمنية خلال الـ24 ساعة الماضية منها 44 غارة على شبوة
خليل التفكجي: الاحتلال الإسرائيلي يطبق عمليا صفقة القرن في الضفة الغربية
خليل التفكجي: الاحتلال الإسرائيلي يطبق عمليا صفقة القرن في الضفة الغربية
خليل التفكجي: ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من توسيع البؤر الاستيطانية هو سياسة فرض الأمر الواقع
إسماعيل هنية لقناة العالم: مستعدون لخوض أي غمار من أجل إنهاء المأساة التي يعيشها أسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني
إسماعيل هنية لقناة العالم: الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة وفي مقدمتها حركة حماس تجعل قضية الأسرى على رأس اولوياتها
سوريا.. بدء عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة الرقة
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش
بدأت عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة الرقة، شمال شرقي سوريا، في مركز السبخة بريف المحافظة الغربي.
العالم
-
سوريا
يتبع..
تصنيف :
أهم الأخبار
سوریا
كلمات دليلية :
عملية التسوية
محافظة الرقة
مركز السبخة
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