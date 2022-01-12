شاهد/ صف بطول 60 ميلا من السيارات في ولاية فرجينيا الأمريكية!

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أدى الطقس السيئ وتراكم الثلوج لاصطفاف السيارات على امتداد مئات الكيلومترات على الطريق السريع في الولاية.

كما تفاقمت الأزمة بصورة أكبر عقب حادث تحطم 6 مقطورات وإغلاق الطريق في الاتجاهين.

وقال مسؤولون، يوم الثلاثاء، إن سائقي السيارات في ولاية فيرجينيا حوصروا في سياراتهم، ليل الإثنين، بينما كانت السلطات تحاول إعادة فتح قطاع مغطى بالجليد من طريق 95 بين الولايات الذي أغلقته عاصفة غطت المنطقة الأمريكية بالجليد في يوم الأحد.

وقالت وزارة النقل في فيرجينيا، إن الطريق آي-95، وهو طريق رئيسي بين شمال وجنوب الولايات المتحدة، أُغلق في الاتجاهين قرب فريدريكسبيرج لمسافة 89 كيلومترا تقريبا.

وأضافت في رسالة عبر تويتر: “تعمل أطقمنا بهمة لإخراج الجميع من 95. ننفذ خططا لتوجيه السيارات المتوقفة حاليا على الطريق بين الولايات إلى تقاطعات قريبة حيث يمكنها ارتياد طرق بديلة”.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المشكلة بدأت يوم الإثنين عندما سقط الجليد بارتفاع 30 سنتيمترا في أجزاء من جنوب شرق الولايات المتحدة ومناطق الوسط المطلة على المحيط الأطلسي مما تسبب في العديد من حوادث السيارات والانزلاقات.