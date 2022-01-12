الرئيس الأسد يسقبل وزير الطرق وبناء المدن الإيراني

العالم - سوريا

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصةً على الصعيد الاقتصادي، حيث أكد الرئيس الأسد على أهمية إقامة مشاريع جديدة تحقق المنفعة الاستراتيجية المشتركة لسورية وإيران وتربط بين قطاع الأعمال في كلا البلدين.



كما تناول الحديث سبل توسيع مجالات العمل الثنائي في القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات المشتركة بهدف إعطاء دفعةٍ جديدةٍ للروابط التجارية والاقتصادية، وجدد الوزير قاسمي التأكيد على الموقف الثابت لبلاده في دعم صمود الشعب السوري في وجه الحرب الإرهابية التي يتعرض لها، وحرصها على توسيع التعاون بين البلدين في كل المجالات التي تخدم مصالح الشعبين الصديقين.

ووصل وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، رستم قاسمي، مساء الثلاثاء، إلى سوريا على رأس وفد اقتصادي وسیاسی رفیع المستوى للبحث في سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشدد الوزير قاسمي لدى وصوله إلى مطار دمشق حيث كان في استقباله وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل والسفير الإيراني في سوريا مهدي سبحاني، على عزم طهران ودمشق على بلوغ الشراكة الاقتصادية والتجارية الحقيقية.