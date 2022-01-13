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أول طائرة مدنية تهبط في مطار ألما آتا منذ بداية الأزمة في المدينة 

أول طائرة مدنية تهبط في مطار ألما آتا منذ بداية الأزمة في المدينة 
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

هبطت أول طائرة مدنية في مطار ألما آتا منذ بداية أعمال الشغب في المدينة وفرض حالة الطوارئ هناك.

العالم-اسيا والباسفيك

وأشارت وكالة نوفوستي، إلى أن وحدات مسلحة لا تزال تحرس المطار.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الطيران المدني في كازاخستان، أن مطار ألما آتا سيستأنف عملياته في 13 يناير.

وقالت هيئة الطيران المدني الكازاخستانية، في بيان أصدرته الأربعاء: "يستأنف مطار ألما آتا الدولي اعتبارا من 13 يناير 2022 عمله، وبحسب المعلومات الأولية من إدارة المطار، سيتم تسيير الرحلات الداخلية والدولية من 08:00 إلى 21:00 وفقا لجدول تحليقات شركات الطيران".

وفي ليلة 6 يناير، تعرض مطار ألما آتا لهجوم خلال أعمال شغب جماعية حيث دمر المشاغبون المرفأ الجوي وتم تحطيم نوافذ المقاهي والمتاجر ونقاط بيع التذاكر.

وشهدت كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات حاشدة رافقتها أعمال عنف واسعة وانطلقت من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز المسال.

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