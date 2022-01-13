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إنشاء منطقة اقتصادية إيرانية سورية مشتركة وتأسيس بنك مشترك

إنشاء منطقة اقتصادية إيرانية سورية مشتركة وتأسيس بنك مشترك
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي اتفاق طهران ودمشق على إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة وتأسيس بنك مشترك.

العالم - إيران

وفي تصريح له، اليوم الخميس حول احدث نتائج زيارته الحالية لدولة سوريا، اعلن قاسمي عن اتفاق البلدين على انشاء "منطقة اقتصادية مشتركة".

وقال قاسمي إنه ومع نهاية الحرب في سوريا، بدأت مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين طهران ودمشق، مؤكدا أن إيران وسوريا عازمتان على عقد شراكات اقتصادية حقيقية بينهما.

ونوّه وزير الطرق الإيراني إلى مباحثاته مع الرئيس السوري، حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والعراقيل والمشاكل الراهنة في هذا المسار.

وأشار أيضا إلى اتفاقه مع المسؤولين السوريين حول تشكل "لجنة مشتركة" لمتابعة التوافقات الثنائية الكثيرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ لحد الآن.

وعن لقائه بوزير الخارجية السوري، صرح قاسمي: توصلنا إلى اتفاقات جيدة، بما في ذلك تأسيس "بنك مشترك" في سوريا، بالإضافة إلى إنشاء فروع تابعة للبنوك الإيرانية والسورية في كلا البلدين.

وعودة على الاتفاق على تأسيس المنطقة الاقتصادية المشتركة، قال إن رئيس المناطق الحرة الإيرانية سيقوم بزيارة دمشق لمتابعة هذا الأمر.

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