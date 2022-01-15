أجهزة السلطة الفلسطينية تواصل اعتقال الفلسطينيين والأسرى المحررين

العالم - فلسطين

وحسب لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، يعتقل جهاز الأمن الوقائي في نابلس، لليوم الثاني تواليًا، الأسير المحرر سامر درويش، علماً بأنه أمضى 19 عاماً في سجون الاحتلال.

ولليوم السادس تواليًا، يضرب المواطن محمد العزمي عن الطعام في سجن استخبارات السلطة في جنين، بعد اعتقال مستمر منذ 93 يوماً.

وتواصل أجهزة السلطة، لليوم الثالث تواليًا، اعتقال الطالب في كلية الشريعة يزن حلبي، والحافظ لكتاب الله الطالب في كلية العلوم عميد حجازي، والأسير المحرر والمختطف السابق محمد سمير أبو بكر، والأسير المحرر محمود أبو شهاب.

ومدد جهاز مخابرات السلطة في رام الله اختطاف الأسير المحرر والمختطف السابق عضو المجلس البلدي المنتخب حديثا زهدي حسن دنون علماً بأنه مختطف منذ 5 أيام.

كما مدتت محكمة السلطة في نابلس اعتقال الأسير المحرر أحمد يامين 15 يوما، علماً بأنه معتقل منذ 4 أيام، في حين تواصل أجهزة السلطة في طولكرم، اعتقال الشاب أيسر أحمد طالب ونقلته إلى سجن أريحا لليوم الـ4 تواليًا.

وفي حين تواصل استخبارات السلطة في جنين، اختطاف الأسير المحرر ثمين حنايشة لليوم الـ4 تواليًا، يعتقل وقائي السلطة في قلقيلية الأسير المحرر عبد الحليم مراعبة، والأسير المحرر أحمد راتب مراعبة لليوم الـ6 تواليًا.

ومددت أجهزة السلطة في جنين، اعتقال الأسرى المحررين زياد الكيلاني وأسامة نجم ورائد شاور، وأحمد قطيط 7 أيام للمرة الثانية، علماً بأنهم معتقلون منذ 11 يوماً في سجن أريحا.

وتواصل أجهزة السلطة في جنين وطوباس، على التوالي، اعتقال الجريح راتب البالي المطارد للاحتلال والأسير المحرر فراس حسين دراغمة لليوم الـ10 تواليًا.

كما تواصل مخابرات السلطة في رام الله اعتقال الأسير المحرر أمير أبو ظاهر من بلدة أبو شخيدم لليوم الـ11 تواليًا، في حين تواصل أجهزة السلطة في جنين، اعتقال الأسير المحرر الشبل عبد الله نور الدين أبو زميرو لليوم الـ12 تواليًا.

وفي نابلس، تواصل أجهزة السلطة اعتقال الطالب في جامعة النجاح أحمد دويكات، والأسير المحرر إبراهيم عطية شطارة منذ 14 يوماً على خلفية سياسية.

وتواصل مخابرات السلطة اعتقال الأسير المحرر إسماعيل نصار لليوم الـ20 تواليًا، علماً أنه جريح ولديه إصابتان في البطن، ويتلقى العلاج، في حين تواصل أجهزة السلطة اختطاف الناشط محمد عمار حسين لليوم الـ24 تواليًا في سجن الجنيد.

وتعتقل أجهزة السلطة الشابين صالح وأحمد فرج من مخيم عايدة شمال بيت لحم لليوم الـ27 تواليًا، علماً أنه جرى نقلهما من سجون الاحتلال إلى سجن أريحا مباشرة، ويواصل وقائي السلطة في جنين اعتقال الأسير المحرر والمطارد للاحتلال "نضال مقصقص" لليوم الـ27 تواليًا.