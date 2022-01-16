شركة النفط اليمنية ترد على أكاذيب ومغالطات تحالف العدوان

العالم - اليمن

وأكدت شركة النفط اليمنية،” أنه بلغ عدد سفن الوقود المفرج عنها خلال العام الماضي (19) سفينة (بنزين،ديزل،مازوت،غاز) منها سفينتا بنزين بكمية إجمالية (57,871) طن بالإضافة إلى عشر سفن تحمل مادة الديزل بكمية اجمالية (198,983) طن وسبع سفن ديزل تتبع مصانع القطاع الخاص وثلاث سفن ديزل مخصصة للاستهلاك العام”.

واشارت الشركة في بيان لها، الى ان السفينة “CARPE DIEM” والتي قيل بأنه قد سمح لها بالدخول الى ميناء الحديدة تحمل كمية (21,282) طنا من مادة الديزل تابعة لأحد مصانع القطاع الخاص وغير مخصصة للاستهلاك العام وقد مر على احتجازها (42) يوما إلى جانب السفن المحتجزة منذ فترات أطول.. مؤكدة أن استمرار تضليل الرأي العام واجترار سلسلة أكاذيب لا تغير شيئا من واقع الحصار والقرصنة على سفن الوقود.

واوضحت الشركة أن شمول الأزمة لجميع محافظات اليمن يثبت مسؤولية تحالف العدوان عن كامل الاختناقات التموينية الحادة في مختلف المناطق اليمنية.

ولفتت الشركة الى ان غياب الدور والصوت الأممي يضيف فشلا جديدا إلى سجل سقوطها المخزي وانحيازها الذميم لدول العدوان.