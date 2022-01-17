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“ماضون على دربك”

كتاب يروي قصص من سجن جو لحظة استشهاد الحاج قاسم سليماني

كتاب يروي قصص من سجن جو لحظة استشهاد الحاج قاسم سليماني
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أطلقت دار الوفاء للثقافة والإعلام، كتاب “ماضون على دربك” الذي يروي قصص لأسرى البحرين من داخل سجن جو المركزي بعد تلقيهم خبر استشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

العالم - البحرين

وقالت دار الوفاء في مقدمة الكتاب “إن من الأمور التي تؤدي إلى تطوير وعي الأمم والشعوب هي علاقتهم بقاداتهم ومدى الانقياد لأوامرهم”. وأضافت “الشهيد القائد قاسم سليماني يعتبر من قادة محور المقاومة حيث كان حاملًا للواء الإسلام وحاميًا عن الولاية، فمن الجدير معرفة أحاسيس ومشاعر الناس بعد استشهاده”.

ولفتت دار الوفاء على أنها عملت على “تجميع قصص من الأسرى السياسيين في سجون البحرين حول ردود أفعالهم بعد سماعهم خبر استشهاد الحاج القائد قاسم سليماني”.

ويعد الكتاب هو الإصدار التاسع الذي تطلقه دار الوفاء ضمن سلسلة من داخل السجن، جميعها كتب تم تأليفها من قبل الأسرى البحرانيين في سجون النظام الخليفي.

ويمكن لمستخدمي الإنترنت الحصول على نسخة إلكترونية من الكتاب عبر الموقع الإلكتروني لدار الوفاء للثقافة والإعلام (اضغط هنا)

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