شاهد..الاحتلال يقوم بأكبر عملية تهجير بحي الشيخ جراح

العالم -مراسلون

وياتي الاقتحام من اجل مصادرة كل محتويات المنزل والمشتل الزراعي الخاص بالعائلة والتي تبلغ مساحتة 6 دونم، بذريعة أن الارض والمنزل تابعة للمفتي الحاج أمين الحسيني المهاجر قصرا منذ عام 48، وعملية المصادرة تتم بقرار محكمة الاحتلال لصالح ما يعرف بأملاك الغائبين.

وقال سعيد إسكافي وهو عضو لجنة أهالي حي الشيخ جراح: "الساعة ستة ونص صباحًا استيقضنا وجدنا الحي مطوق بعدد كبير من قوات الاحتلال والبلدية، بدأوا بمحاولة اخلاء منزل محمود الصالحية ومنعوا الناس من التواجد حول المنزل".

عائلة الصالحية والتي تقطن بحي الشيخ جراح منذ عشرات الاعوام رفضت قرار الاخلاء والطرد وتحصنت داخل المنزل مناشدة كل أحرار القدس الذين لبوا ندائها رغم حصار واغلاق الاحتلال لحي الشيخ جراح دفاعا عن الحي الذي ينفذ الاحتلال الاسرائيلي اكبر عملية تهجير لأبنائه لصالح المستوطنين.

وقال القيادي في حركة حماس ناصر قوس: "كل هذه الاجراءات لوضع جدار استيطاني حول البلدة القديمة وسيطرة الاسرائيليين على المدينة المقدسة من جميع النواحي، هناك تشريد وطرد للمواطن المقدسي واحلال من خلال وضع سكان جدد مكانهم.

ويتعرض اهالي حي الشيخ جراح ليل نهارلأعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنية لأجبارهم على الرحيل.

ما يحصل اليوم في حي الشيخ جراح من ترحيل عائلة الصالحية هو بدء فعلي لعملية التطهير العرقي لاهالي الحي وبدء المخطط باستبدال السكان الاصليين بالمستوطنين.

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