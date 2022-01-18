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رئيس الوفد الإيراني المفاوض يلتقي بممثلي الترويكا الأوروبية

رئيس الوفد الإيراني المفاوض يلتقي بممثلي الترويكا الأوروبية
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

إلتقى رئيس الوفد الإيراني المشارك في مفاوضات فيينا حول إلغاء الحظر الأميركي "علي باقري كني"، التقى بممثلي الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا)؛ وذلك على امتداد الجولة الثامنة من هذه المباحثات الجارية في "فندق كوبورغ" بالعاصمة النمساوية فيينا.

العالم - إيران

اللقاء اليوم بين كبير المفاوضين الإيرانيين وممثلي الترويكا الأوروبية، جرى بحضور جمع من الخبراء؛ حسب ما أفادت به الدائرة الإعلامية لوزارة الخارجية الإيرانية.

ووصل باقري كني إلى العاصمة النمساوية فيينا صباح الإثنين؛ حيث اجتمع في أول لقاء بعد وصوله مع مندوبي الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث، وبالتزامن مع ذلك استمرت اجتماعات الخبراء بشأن مختلف القضايا ذات الصلة.

وخلال فترة غيابه في فيينا، تواصلت المفاوضات بين ممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة الدول 4+1 على مستوى الخبراء وفي إطار فريقي عمل إلغاء الحظر والتدابير التنفيذية.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين ورؤساء وفود الدول الأوروبية الثلاث قد عادوا إلى عواصم بلدانهم الجمعة من أجل إجراء المزيد من المشاورات وفي الوقت ذاته استمرت اجتماعات الخبراء كما في السابق وكذلك عقدت اجتماعات فريق العمل لرفع الحظر والترتيبات التنفيذية (فريق العمل الثالث) بحضور خبراء إيران ومجموعة "4+1" في فندق كوبورغ بفيينا.

وخلال حضوره في طهران، أجرى باقري كني مشاورات مكثفة مع كبار المسؤولين والمعنيين في المجال الفني والتخصصي.

وكانت جولة المفاوضات الثامنة قد انطلقت يوم 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي وحققت بعض التقدم لغاية الآن وفق تأكيد الوفود المشاركة.

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