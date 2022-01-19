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وزارة الصحة الفلسطينية :"5" وفيات و1259 إصابة جديدة بـ "كورونا"

وزارة الصحة الفلسطينية :
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء عن تسجيل 5 وفيات و1259 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و360 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

العالم- فلسطين

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين: أن 3 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالتان في جنين شمال الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 32، الخليل 142، بيت لحم 208، رام الله والبيرة 292، نابلس 164، قلقيلية 23، طولكرم 41، سلفيت 12، جنين 55، طوباس 9، أريحا والأغوار 26، قطاع غزة 255".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 10، الخليل 34، بيت لحم 23، رام الله والبيرة 86، نابلس 38، قلقيلية 2، طولكرم 15، سلفيت 6، جنين 14، طوباس 7، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 120".

وبينت: أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية إلى وجود 63 مصابا بكورنا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 102 مريضاً، بينهم 24 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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وزارة الصحة الفلسطينية :"5" وفيات و1259 إصابة جديدة بـ "كورونا"

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