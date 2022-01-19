شاهد..طيران العدوان السعودي الاماراتي يستفحل على صنعاء

العالم - خاص بالعالم

وادت انفجارات قوية الى ضحايا ودمار هائل في كل مناطق العاصمة، ما ادى الى افزاع الاطفال والنساء الذين يتعرضون للقصف المباشر دون رحمة اوخجل من قبل المجتمع الدولي الصامت على جرائم العدوان السعودي الاماراتي.

وفي الشان نفسه واصلت فرق الانقاذ انتشال الضحايا من تحت أنقاض المنازل المدمرة في الحي الليبي بصنعاء بعد ان دمر الطيران الحي بشكل كامل وبلغ عدد الضحايا اكثر من 30 شهيدا وجريحا.

وأقامت وزارة حقوق الإنسان بمشاركة وزارة الصحة العامة وعدد من المنظمات المدنية مؤتمرا صحفيا، أمام مسرح جريمة العدوان في المدينة الليبية كشفت خلاله زيف ادعاءات تحالف العدوان وطالبت بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الطيران.



علي الديلمي القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان، اتهم الامارات والسعودية بمساعدة الامم المتحدة وامريكا بالتضليل والكذب من اجل تبرير الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين مطالبا بتش.

هذا كما اكدت عدد من المنظمات ان العدوان يستهدف المدنيين بشكل مباشر من اجل صناعة انتصارات وهمية كون جميع المقاتلين والاسلحة التي يزعم العدوان تدميرها ليست في المدن بل في جبهات القتال والم يتبقى في المدن الا الاطفال والنساء.

الى ذلك أكد محمد عبدالسلام رئيس الوفد الوطني المفاوض أن إصرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على ارتكاب المجازر الوحشية بحق الشعب اليمني يزيد الصراع حدة وخطورة، مشددا على أن الشعب اليمني يدعم عمليات قواته المسلحة غير آبه بعالم لم يرف له جفن على معاناته، مشددا ان الشعبٌ اليمني الذي يواجه عدوانا وحصارا لسنوات يملك كامل الحق في الرد والانتقام لضحاياه بكل وسيلة مشروعة.