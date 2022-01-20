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سوريا.. إحباط تهريب مخدرات كانت متجهة إلى حدود الأردن

سوريا.. إحباط تهريب مخدرات كانت متجهة إلى حدود الأردن
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

أحبطت الجهات المختصة في درعا جنوبي سوريا عملية تهريب كميات من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب عبر الحدود مع الأردن.

العالم-سوريا

وذكر مصدر في الجهات المختصة في تصريح لمراسل سانا إنه “من خلال المتابعة الأمنية الحثيثة لعمليات التهريب تم احباط ومصادرة كميات كبيرة من الكبتاغون المخدر تقدر بمئات الآلاف كانت معدة للتهريب باتجاه الحدود السورية الأردنية”.

وبين المصدر أنه تم توقيف بعض المهربين وستتم إحالتهم للقضاء المختص أصولاً في حين تتم ملاحقة باقي المهربين لإجراء اللازم بحقهم.

وأحبطت الجهات المختصة في التاسع والعشرين من الشهر الماضي عملية تهريب كميات كبيرة من الحشيش والكبتاغون المخدر كانت معدة للتهريب باتجاه الأردن.

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