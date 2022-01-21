اندلاع أول انتفاضة مسلحة بوجه تحالف العدوان في بيحان بشبوة

العالم-اليمن

وطالبت قبائل بيحان شبوة بطرد مسلحي “العمالقة” الممولة إماراتيا من المنطقة جراء مقتل خمسة من أبناء قبائل بلحارث في اشتباكات اندلعت بينهم خلال الساعات الماضية.

وعقدت مشايخ قبائل بلحارث اجتماعات مكثفة للتصعيد والرد على تجاوزات عناصر “العمالقة” التي طالت ممتلكات المواطنين واخراجها من مناطق القبيلة.

ومارست عناصر “العمالقة ” التي تنتمي بعضها للقاعدة وداعش أبشع الجرائم بحق أبناء بيحان وعسيلان جراء اقتحام منازلهم ونهب ممتلكاتهم.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو لاقتحام “العمالقة” منازل المواطنين في بيحان ونهب محتوياتها، بعد يوم على تحكيم قيادة “العمالقة” للقبائل في قضية مقتل اثنين من أبنائها.