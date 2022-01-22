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الملتقی الوطني لإيران ودول الجوار سيعقد خلال الایام المقبلة

الملتقی الوطني لإيران ودول الجوار سيعقد خلال الایام المقبلة
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

 أعلن أمين اللجنة التنفيذية للملتقی الوطني لإيران ودول الجوار "حمزة صفوي" عن إقامة حفل افتتاح الملتقی بمشاركة رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" ومساعد القائد العام للقوات المسلحة الايرانية "اللواء سيد يحيى رحيم صفوي" ووزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" ووزير الاقتصاد والمالية الايراني "احسان خاندوزي" خلال الایام المقبلة بالعاصمة طهران.

العالم - ايران

واضاف "صفوي" الیوم السبت: سيلقي کل من محمد باقر قالیباف و"اللواء سيد يحيى رحيم صفوي" ووزيري الخارجية والاقتصاد، كلمة في حفل افتتاح الملتقی الذي سيعقد یوم الاثنین 24 ینایر 2022 في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية بالعاصمة طهران.

واعلن ان المحاور الرئيسية للمؤتمر تدور حول المواضيع التالية :

1-إيران وسياسة الجوار

2-إيران وجبهة المقاومة

3-الترتيبات الأمنية الإقليمية

4-التفاعلات العلمية والثقافية والحضارية بين إيران وجيرانها

5-القضايا البيئية لإيران وجيرانها

6-ممرات تجارية

وقال ان الملتقی سيقام برعایة مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية ومؤسّسة الدراسات المستقبلية في العالم الإسلامي.

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