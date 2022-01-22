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اتحاد المحامين العرب يدين هدم البيوت في الاراضي المحتلة

اتحاد المحامين العرب يدين هدم البيوت في الاراضي المحتلة
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

دان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا من القدس المحتلة، بما يتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

العالم - فلسطين

وعدّ "بنعيسى"، في بيان له، استمرار التهجير القسري فعلاً إجرامياً بغيضاً من محتل مارق على القانون الدولي.

وقال: "لقد تابع الاتحاد من كثب ما أقدم عليه الاحتلال الغاشم من إجبار عائلة الصالحية بحي الشيخ جراح بالقدس على الخروج من منزلها بقوة السلاح وهدمه ومساواته بالأرض في مشهد مؤلم يختصر إجرام المحتل وعنصريته".

وأكد أن طرد الاحتلال لأصحاب الأرض الأصليين وتشريدهم وتهجيرهم قسريًّا هي سياسة عنصرية بغيضة هدفها تغيير الوضع الديمغرافي والقانوني للقدس.

وشدد أن ذلك يستوجب تدخلًا فوريًّا من المجتمع الدولي الذي حان له التحرك على أرض الواقع ليوفر الحماية للشعب الفلسطيني من سياسات الاحتلال التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

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