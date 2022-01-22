الجهاد الإسلامي تنظم مسيرة نصرة للشعب اليمني ورفضًا للعدوان

العالم - فلسطين

وانطلقت المسيرة بعد صلاة المغرب مباشرة، من ميدان فلسطين وصولاً إلى شارع أبو خضرة في غزة، نصرةً للشعب اليمني المسلم، ورفضاً للحرب المدمرة على اليمن وشعبه".

وقال القيادي بحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين خالد البطش: "الجيوش العربية لم تضع سوى حماية العروش والأنظمة على جدول أعمالها بدل تحرير فلسطين"

ودعت "الجهاد الإسلامي" إلى "إطلاق دعوة من فلسطين بوقف المجازر التي ترتكب بحق الشعب اليمني، وإنهاء الحرب المجنونة التي أحرقت الأخضر واليابس في اليمن، امتثالاً لتعاليم ديننا الذي شدد على حرمة الدماء والأعراض ونهى عن التنازع والفرقة".

وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استنكرت في بيان يوم أمس، الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الاماراتي ضد الشعب العربي المسلم في اليمن.

وأكدت الحركة، أن استهداف المدنيين المتعمد في اليمن بالطائرات الأميركية، وربما بمشاركة من قبل طائرات العدو الصهيوني، هو دليل على فشل هذا العدوان وهزيمته في ميادين القتال، وهو محاولة يائسة.