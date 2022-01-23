غوغل تخطط لإطلاق سماعة رأس 'AR'

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فبالرغم عن تخلت غوغل عن سماعات رأس "داي دريم في آر" منذ سنوات، إلا أنه لا يعني التخلي عنها إلى الأبد.

سيستخدم الجهاز القابل للارتداء معالج غوغل المخصص وكاميرات التتبع الخارجية ونظام أندرويد.

و قد يعتمد أيضًا على العرض المستند إلى مجموعة النظراء للتغلب على قيود طاقة المعالجة لسماعات الرأس.

وبحسب المصادر، فإن كلاي بافور، مدير مشروع "بروجيكت ستار لاين" يشرف على المشروع شديد السرية.

وتقول المصادر أيضاً إن فريق سماعات الرأس إي آر تضمن مبتكر مساعد غوغل سكوت هوفمان ومدير آر كور شهرام إيزادي، ومارك لوكوفسكي، القائد السابق لتطوير نظام التشغيل الداخلي لشركة ميتا.

وعلى الرغم من أن الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي ألمح في أكتوبر إلى أن سماعات آي آر هي الهدف القادم لشركة غوغل، إلا أن المؤشرات تدل على أن عمليات تطويرها لا تزال في مراحل مبكرة، وأن الموعد المرتقب في 2024 ليس ثابتاً.

و يشاع على نطاق واسع أن شركة آبل تصنع سماعة رأس للواقع المختلط، وأن شركة ميتا أبدت رغبتها في تطوير أجهزة الواقع المعزز وإطلاق ميتافيرس، وفق ما أورد موقع إن غادجيت الإلكتروني.