نائب سوري يكشف دورا مشبوها لواشنطن بهجوم سجن الحسكة

العالم - سوريا

وأوضح الحلبي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن هذا الهجوم "الداعشي الذي خططت له ودبرته الاستخبارات الأمريكية، الهدف منه إيصال رسالة إلى العالم مفادها أن تنظيم "داعش" الإرهابي، مازال فاعلاً وقائماً وأن المنطقة مازالت ملتهبة".

وأكد الحلبي أنه مع ساعات صباح اليوم الأحد "بدأت السيطرة على الأماكن التي وقع فيها الاشتباك وقد وقع الكثير من القتلى من قوات سوريا الديمقراطية".

ودعا "قسد" لأن تتراجع عن الولاء لواشنطن وعن هذا المخطط الذي تقوم به، من أجل إعادة رسم أو تفتيت أو تقسيم المنطقة وخاصةً المنطقة الشمالية في سوريا.

وكانت تقارير قد ذكرت أن "قسد"، شددت بدعم من قوات أمريكية حصارها على سجن الصناعة بالحسكة شمال شرقي سوريا، الذي يضم عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي وذلك بعد سيطرة النزلاء على منشأة السجن.

وأضافت أن ما لا يقل عن 70 نزيلا قتلوا في الهجوم الذي بدأ، الخميس الماضي، على السجن في شمال شرق سوريا.

وأكد البنتاغون أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ ضربات جوية دعما لقوات "قسد" في سعيها لإنهاء الهروب من السجن.